«Tu n’es pas Antoine Dupont», l’énorme punchline à Toulouse !

Axel Cornic

Avec la grave blessure d’Antoine Dupont, le jeu du Stade Toulousain se repose désormais sur Paul Graou et Naoto Saito, sans oublier le très jeune Simon Daroque. On a ainsi pu voir le Japonais jouer beaucoup plus et notamment lors des dernières journées de la phase régulière du Top 14.

La vie n’est pas simple, sans Antoine Dupont. Alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, le demi-de-mêlée s’est gravement blessé au genou. Résultat, une fin de saison anticipée et un retour estimé au mieux pour l’automne prochain. Un véritable coup dur pour le Stade Toulousain, qui a perdu en un coup le meilleur joueur de la planète, mais surtout son capitaine.

« Quand j’ai appris la blessure de Toto, j’étais vraiment triste » Les débats ont été nombreux autour de son potentiel remplaçant et c’est Paul Graou qui a été désigné par Ugo Mola. Mais celui qui était déjà le coéquipier d’Antoine Dupont en cadets au FC Auch n’est pas la seule solution, puisqu’on a également pu voir Naoto Saito jouer beaucoup plus. « Quand j’ai appris la blessure de Toto, j’étais vraiment triste. Je me sentais désolé, d’abord pour lui, puis pour moi car j’adorais apprendre à ses côtés, mais aussi pour l’équipe. Cependant, je n’ai pas vraiment senti de pression supplémentaire » avait confié l’international japonais, tout de suite après la blessure de son coéquipier.