Antoine Dupont dans une nouvelle équipe !

Il n’a que 28 ans, mais Antoine Dupont a déjà tout gagné avec son club du Stade Toulousain. Et pas qu’une seule fois, puisqu’il collectionne pas moins de quatre Boucliers de Brennus, avec son équipe qui est évidemment l’ogre par excellence du Top 14. Mais ses succès se comptent également à l’étranger, avec deux titres en Champions en 2021 et en 2024.

Il manque beaucoup au rugby français, mais surtout à son club. Car sans Antoine Dupont , le Stade Toulousain ne perd pas seulement l’un des meilleurs joueurs du monde, mais également son capitaine. Et ça s’est vu, puisque depuis sa blessure le 8 mars dernier les rouge et noir n’ont plus affiché le même visage, avec notamment une élimination en demi-finale de Champions Cup face à l’ UBB de Matthieu Jalibert (35-18).

Son absence ne semble toutefois pas peser sur l’héritage qu’il a déjà construit sur le plan international, à seulement 28 ans. L’ European Professional Club Rugby , instance organisatrice de la Champions Cup , a fait un sondage en demandant aux supporters d’élire leur meilleur XV des 30 dernières années. Et à la mêlée on retrouve Antoine Dupont , qui avait pourtant de la concurrence avec par exemple Jean-Baptiste Elissalde qui a remporté la compétition à deux reprises sous les couleurs du Stade Toulousain .

Ils sont quatre Français

Il n’est toutefois pas le seul Français présent dans ce XV de rêve ! Ils sont quatre et on retrouve donc son coéquipier en sélection Grégory Alldritt, qui a remporté la Champions Cup coup sur coup en 2022 et en 2023. Viennent ensuite deux légendes toulousaine avec Yannick Jauzion, Champion d’Europe à trois reprises en 2003, 2005 et 2010, ainsi que Thierry Dusautoir. A noter qu’Antoine Dupont est bien accompagné à la charnière, puisque les supporters ont voté pour Jonny Wilkinson, légende vivante du rugby anglais qui a régné sur l’Europe avec le RCT en 2013 et en 2014.