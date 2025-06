Antoine Dupont - XV de France : L’annonce mystérieuse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont étant donc forfait pour les prochains test-matchs du XV de France, l'éternelle question autour du capitanat pour remplacer le demi de mêlée toulousain revient sur la table. Interrogé en conférence de presse ce mardi, Fabien Galthié a laissé planer un gros doute à ce sujet, et le sélectionneur du XV de France souhaite prendre son temps avant de trancher.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier pendant le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont est toujours en rééducation et loupera donc forcément la tournée estivale des Bleus. Une tournée qui débutera samedi par un choc contre l'Angleterre, sur lequel Fabien Galthié s'est prononcé ce mardi en conférence de presse. Et le sélectionneur du XV de France, qui devra donc choisir un autre capitaine en l'absence de Dupont, reste mystérieux à ce sujet.

« On va prendre le temps » « On n’en a pas parlé encore avec les joueurs et avec le staff, car on n’a pas encore arrêté l’équipe. C’est une découverte en live de joueurs qu’on n’a jamais vus ici, c’est le cas d’une dizaine d’entre eux (13 joueurs ne comptant aucune sélection sur les 28 retenus). On va prendre le temps avant d’annoncer l’équipe pour samedi, on n’a pas de pression vu que ça n’est pas un test-match. On va jauger l’équipe, on va discuter. Gaël (Fickou), par exemple, souhaite participer à cette tournée, il nous l’a dit », assure Fabien Galthié, qui dégage donc Gaël Fickou comme grand favori pour remplacer Antoine Dupont en tant que capitaine, mais sans certitude.