Antoine Dupont, le coup de pression inattendu !

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont est bien évidemment derrière le Stade toulousain pour les phases finales du Top 14. Remporter le championnat de France est d’ailleurs devenu une nécessité pour les hommes d’Ugo Mola, qui sont soumis à une certaine forme de pression.

«C'est une réalité dans le monde du rugby»

Comme le rapporte Le Rugbynistère, Toulouse est habitué à remporter le Top 14. Son équipe l’a déjà remporté à 23 reprises et pourrait ajouter une 24e couronne à son palmarès le 28 juin prochain. Mais au-delà de l’aspect sportif, il y a également le facteur économique qui entre en jeu. « Ça rajoute forcément une forme de pression, je le dis parce que c'est une réalité dans le monde du rugby. Notre modèle est calqué sur la surperformance sportive et on voit que les équipes qui s'en sortent sont celles qui font une très grosse recette annuelle de billetterie, de sponsoring et pour ça, il faut que l'équipe soit au rendez-vous, qu'elle joue les premiers rôles » a ainsi expliqué Philippe Spanghero, fin connaisseur de l’économie du rugby et ancien joueur, au micro de Sud Radio.