Dupont - Ntamack : La polémique fait réagir au XV de France !

Le planning du XV de France sera chargé cet été. Les joueurs de Fabien Galthié disputeront trois matches face à la Nouvelle-Zélande, les 5, 12 et 19 juillet, avec un groupe amputé de nombreux joueurs, pris par les phases finales du Top 14, mais également beaucoup de blessés comme Antoine Dupont et Romain Ntamack. Présent en conférence de presse, le sélectionneur français est revenu sur cette situation quelque peu compliquée, qui pourrait lui valoir des critiques.

« Il n’y a pas d’autres solutions »

Malheureusement, Antoine Dupont et Romain Ntamack seront également forfaits cet été pour la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande avec trois matches face aux All Blacks au programme, les 5, 12 et 19 juillet. Des absences qui pourraient être mal prises par les Néo-Zélandais et Fabien Galthié a donc tenu à revenir sur cette situation en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « J’explique notre calendrier, et j’ai connaissance du leur. Eux ont commencé leur saison nationale en février, ils la terminent maintenant. En moyenne, ils ont huit feuilles de match, et ils rentrent dans une période dédiée à l’équipe nationale. Il faut être pédagogique et expliquer les contraintes liées à notre agenda, et le fait que le calendrier national se mélange avec l’international. Il n’y a pas d’autres solutions, ou alors il faut que les Néo-Zélandais nous aident à réinventer le calendrier national. »