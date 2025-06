Romain Ntamack, l’énorme coup de pression du vestiaire !

Après une semaine de repos, le Stade Toulousain revient aux affaires avec la demi-finale de Top 14 face à l’Aviron Bayonnais. Un match très important pour Romain Ntamack et ses coéquipiers, qui veulent absolument se relancer après l’énorme désillusion en Champions Cup, avec l’élimination face à l’Union Bordeaux-Bègles (35-18).

« Ça fait combien de temps qu’on n’a pas gagné deux matchs d’affilée ? »

« Depuis cette demie qui nous est restée en mémoire, il est certain que cette position au classement ne nous a pas forcément aidés » a poursuivi Neti, rentré en jeu lors de la défaite face à l’UBB en Champions Cup. « On en parlait en ce début de semaine avec les autres joueurs et on se posait surtout cette question : ça fait combien de temps qu’on n’a pas gagné deux matchs d’affilée ? Je veux dire, deux matchs importants d’affilée. Certes, on était déjà qualifié… Mais aujourd’hui, il y a vraiment l’envie de se tester, de voir où on en est réellement cette saison ».