Antoine Dupont en très belle compagnie !

Bien qu’il soit encore jeune, Antoine Dupont a déjà marqué de son empreinte l’histoire du rugby. Et les fans le confirment, puisqu’ils ont voté pour le demi de mêlée du Stade Toulousain au moment d’élire le XV de rêve des 30 dernières années de la Coupe d’Europe, désormais devenue la Champions Cup.

Du beau monde dans ce XV de rêve

Mais les grands noms sont très nombreux dans le reste de ce XV de rêve. A la charnière avec Dupont on retrouve notamment Sir Jonny Wilkinson, la légende vivante du rugby anglais qui a notamment écrit l’histoire du RCT. Il y a également ses anciens coéquipiers Bakkies Botha et Bryan Habana, tout comme les icônes irlandaises Keith Wood, Paul O’Connel et Brian O’Driscoll. Ils sont d’ailleurs sept joueurs du XV du Trèfle au total, avec certains encore en activité comme le troisième-ligne Josh van der Flier et le pilier droit Tadhg Furlong.