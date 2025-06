Antoine Dupont, la folie avant sa blessure

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont a donc loupé la moitié de la saison régulière avec son club du Stade Toulousain. Un manque évident sur le plan sportif, d'autant que la génération de Dupont de son entraîneur, Ugo Mola, a fait exploser les statistiques ces dernières années en Top 14 avec le club toulousain.

Le XV de France et le Stade Toulousain ont perdu gros en mars dernier au moment de la grosse blessure d'Antoine Dupont lors du Tournoi des 6 Nations. Le demi de mêlée, sorti en cours de match en Irlande, souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, avec une absence estimée aux alentours de huit mois. Dupont est donc encore aujourd'hui en pleine rééducation, alors qu'il permettait au Stade Toulousain d'afficher un rendement historique avant sa blessure longue durée.

Toulouse encore plus efficace avec Dupont L'EQUIPE rapporte dans ses colonnes du jour quelques statistiques stratosphériques du Stade Toulousain ces dernières années, et notamment depuis le début de l'ère Ugo Mola (l'entraîneur) avec sa star, Antoine Dupont, qui avait démarré en 2017. Avant que cette génération Dupont - Mola n'apparaisse, le record d'essais en phase régulière du Top 14 appartenait encore à Montpellier avec 98 essais en 2017-2018. Et en seulement six saisons, le Stade Toulousain a fait progresser cette marque de 20,4 %. Autre chiffre marquant qui symbolise bien la supériorité du demi de mêlée du XV de France : Avec Antoine Dupont sur le terrain, Toulouse a inscrit un essai toutes les 13 minutes lors de la phase régulière de la saison 2024-2025. Et sans lui, le ratio du club est tombé à un essai toutes les 19 minutes.