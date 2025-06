Antoine Dupont : Il signe et veut «croquer» !

Forcément, avec Antoine Dupont, il faut se contenter de miettes derrière le demi de mêlée du Stade Toulousain. Cette situation, Paul Graou la connait très bien et malgré la présence de la star français, ça n'a pas empêché le joueur de 27 ans de prolonger en septembre dernier avec la formation dirigée par Ugo Mola. Un choix sur lequel est revenue la doublure de Dupont.

« À moi de croquer cette opportunité »

« Quand on signe ou resigne à Toulouse en 9, on sait très bien qu’il y a Antoine, qu’il y a des matchs couperets où on sera remplaçant mais la loi du sport fait que j’ai cette année la chance d’en démarrer. À moi de croquer cette opportunité. On a un groupe qui vit bien, qui gagne et on a la sensation de progresser chaque semaine. On apprend tout le temps et c’est qui est motivant », a poursuivi Paul Graou, qui profite donc en ce moment de l'absence sur blessure d'Antoine Dupont pour se montrer avec le maillot du Stade Toulousain.