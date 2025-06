Antoine Dupont, le coup de pression démenti !

Grièvement blessé au genou lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont manque énormément actuellement au Stade Toulousain. En l'absence de son demi de mêlée, Ugo Mola a donc dû s'appuyer sur d'autres joueurs, à commencer par Paul Graou. De quoi mettre une pression supplémentaire sur l'habituelle doublure de Dupont ? Pas forcément...

Dupont important sur et en dehors du terrain

« L'ombre d'Antoine Dupont reste importante ? C’est l’histoire d’Antoine et du Stade Toulousain. On sait combien il peut apporter à l’équipe, dans le jeu quand il est sur le terrain mais aussi en dehors avec son aura et l’image qu’il représente. Forcément, même quand il n’est pas là, on en parle tout autant comme on est en train de le faire (sourire). Antoine est un joueur exceptionnel, il nous tarde qu’il revienne mais quand il n’est pas là, c’est à nous de prendre la main, d’assurer du mieux possible pour bien faire jouer l’équipe », a poursuivi Paul Graou.