Rugby : C'est la folie, Urios annonce huit transferts !

Pour sa dernière conférence de presse de la saison, Christophe Urios a fait le bilan et évoqué les nombreux changements attendus à Clermont. Son staff devrait changer de visage, tout comme son groupe. Pas moins de huit recrues ont été annoncées ce mercredi. Voici la liste des joueurs qui rejoindront la formation clermontoise.

Urios annonce la couleur

Urios a confirmé que son staff devrait changer de visage la saison prochaine. Ancien talonneur, Alexandre Castola sera en charge de la mêlée. « Je trouve qu'on n'a pas un vrai spécialiste de la mêlée chez les jeunes et quand ils arrivent avec nous (en pro), ils ne sont pas prêts » a déclaré Urios. Un préparateur mental (Antoine Couhert) et un spécialiste du jeu au pied (François Gelez) viendront aussi renforcer le staff. Ce dernier vient remplacer Ian Vass. « Il voulait des attributions plus importantes. Moi, je ne voulais pas lui donner plus de choses. On n'a pas souhaité reprendre quelqu'un qui soit spécialisé dans la stratégie du jeu au pied. C'est ce qu'on avait voulu faire quand on avait pris Ian. Je ne pense pas que ce soit utile, pas comme je l'avais construit en tout cas. Par contre, on a besoin de bosser toute la partie technique du jeu au pied et ce sera pris en compte par François Gelez. » a expliqué Urios.