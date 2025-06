Antoine Dupont : C’est terminé à Toulouse

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président de la Fédération française d rugby, Florian Grill a laissé entendre que le XV de France ne reviendrait pas à Toulouse de sitôt. La capacité du Stadium a été évoquée pour expliquer cet oubli. Mais un autre argument a été lâché par le dirigeant, et il concerne le développement du rugby amateur. Un facteur qui devrait être pris en compte pour l’attribution des matches internationaux.

Nouveau changement annoncé par la FFR . Au cours d’un entretien accordé à La Dépêche du Midi ce jeudi, Florian Grill a évoqué les conditions nécessaires à l’organisation d’un match des équipes de France . Selon le responsable, si Bordeaux a été choisi pour accueillir un match du XV de France , et pas Toulouse, c’est, notamment, en raison du rôle de la ville dans le développement du rugby. Un effort récompensé aussi à Lille

« L’attribution de matchs ne se fait pas juste en fonction de la jauge, elle se fait en fonction d’un plan de développement d’un rugby de la base au niveau local. C’est la nouvelle manière de faire : travailler main dans la main pour que le monde pro soit au soutien du monde amateur. Si vous voulez des matchs des équipes de France, aidez-nous à relancer le rugby du quotidien. Et ça vaut pour toutes les équipes de France : les moins de 18, les moins de 20… » a confié le président de la Fédération française de rugby. Au-delà de ces accords signés, l’instance souhaite s’éloigner de Paris et du Stade de France , un peu à la manière de la Fédération française de football.

La ville de Toulouse laissée de côté

Pour Toulouse, le message est simple. Pour accueillir un match du XV de France et les nombreux joueurs toulousains qui composent cette sélection (Antoine Dupont, Romain Ntamack), il faudra donner un coup de main au rugby amateur, mais aussi augmenter la capacité du Stadium. « La capacité du stade est petite pour un match des Bleus. Mais pourquoi pas des Bleuets, pourquoi pas des Féminines pendant le Tournoi des Six Nations. On est en train de creuser ça. » a lâché Grill ce jeudi.