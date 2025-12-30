Un joueur va quitter l’OM : La presse étrangère annonce son transfert !

Axel Cornic

Très peu utilisé cette saison et déjà annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Neal Maupay a des grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille. L’attaquant intéresserait notamment Pisa, à la lutte pour le maintien en Serie A, ou Alberto Gilardino aurait réclamé sa signature.

Tout le monde n’a pas sa place à Marseille. Le mois de janvier pourrait être très agité pour l’OM, sur le front des arrivées comme sur celui des départs. Et cela concerne notamment Neal Maupay, qui n’a disputé qu’une seule petite minute en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Maupay sur le départ Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’après avoir tenté de rester tout au long de l’été, Maupay a compris qu’il n’avait plus sa place à l’OM. Il serait désormais prêt à faire ses valises et un prêt semble être possible, même si à Marseille on préfèrerait boucler un transfert sec.