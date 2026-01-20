Zidane : La nouvelle histoire après sa rupture !

La rédaction

Zinedine Zidane est passé par toutes les émotions pour son dernier match professionnel, un soir de juillet 2006 avec l’équipe de France. Après cette finale de Coupe du monde riche en rebondissements, l’ancien meneur de jeu avait décidé de faire une coupure avec le football, pour mieux revenir ensuite, toujours au Real Madrid.

Pour le dernier match de sa carrière professionnelle, Zinedine Zidane n’aurait jamais pu imaginer un tel scenario lors de la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France à l’Italie. Après avoir ouvert le score sur penalty avec une somptueuse panenka, l’ancien meneur de jeu des Bleus avait écopé d’un carton rouge en prolongation pour son coup de tête sur le torse du défenseur italien Marco Materazzi.

« Il a vraiment fallu que je coupe » En 2010, Zinedine Zidane avait évoqué les semaines et les mois qui ont suivi la fin de son histoire avec le football. « Il m’a fallu peut-être une année où il a vraiment fallu que je coupe après la Coupe du Monde. Mais aujourd’hui, je recommence à prendre du plaisir à regarder le foot et surtout à m’impliquer un peu plus dans la gestion du foot parce que je travaille en collaboration avec le Real Madrid. Je suis content de continuer avec le foot », avait-il déclaré sur TV5.