Kylian Mbappé : Ousmane Dembélé refait le coup au PSG ? Il balance !

Désormais auréolé d’un nouveau statut après avoir remporté le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est amené à négocier autour d’une prolongation de son contrat avec le PSG. Pour Bertrand Latour, si le numéro 10 en venait à réclamer un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, ce dernier se ferait alors immédiatement recaler par la direction parisienne.

L’heure de vérité approche dans le dossier Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, le Ballon d’Or 2025, auréolé d’un nouveau statut, va forcément réclamer un salaire revu à la hausse auprès de la direction. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a répondu à cette possibilité au micro du Canal Football Club sur Canal +.

Le PSG ne surpayera pas Ousmane Dembélé « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne », a ainsi confié Al-Khelaïfi. Bertrand Latour lui, affirme qu’il n’y aura pas de salaire XXL à la Kylian Mbappé pour Dembélé.