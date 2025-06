«Le gros», ce coéquipier d'Antoine Dupont se fait clasher !

Les demi-finales du Top 14 vont débuter ce vendredi soir à Lyon, avec le Stade Toulousain qui va affronter l’Aviron Bayonnais. Pas d’Antoine Dupont évidemment, mais une équipe assez surprenante du côté des rouge et noir, avec Ugo Mola qui a choisi de beaucoup faire tourner.

On rentre enfin dans le vif du sujet. Les barrages de la semaine dernière ont été une mise en bouche, avec les belles victoires de Bayonne et du RCT . Mais ce sont désormais les deux meilleures équipes du Top 14 qui rentrent en jeu avec le Stade Toulousain qui ouvrira le bal ce vendredi.

Un Stade Toulousain plein de surprises

La composition est sortie et le moins que l’on puisse dire, c’est que Ugo Mola nous a réservé quelques surprises ! On commence en première ligne avec Rodrigue Neti titulaire à gauche à la place de Cyril Baille, qui débutera sur le banc. Même chose en deuxième-ligne, où on attendait l’habituelle paire formée par Thibaud Flament et Emmanuel Meafou. Ce dernier est finalement remplaçant puisque c’est le jeune Joshua Brennan, fils de la légende Trevor Brennan, qui sera titulaire.