Antoine Dupont lâche un secret sur son retour !

Axel Cornic

Blessé depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin de la saison, avec son club du Stade Toulousain qui s’est débrouillé sans lui. Les plus optimistes prévoient un retour à l’automne prochain, mais le principal intéressé s’est exprimé au sujet de sa convalescence ce vendredi soir.

Soir de grand match en Top 14, mais sans le plus grand joueur de la planète. Blessé avec le XV de France lors du dernier 6 Nations, Antoine Dupont regarde de loin ses coéquipiers en cette fin de saison. Et certains se demandent même si on le reverra avant la fin de l’année, avec notamment un gros rendez-vous face à l’Afrique du Sud, les doubles Champion du monde en titre.

« Ça va bien, la rééducation se poursuit » Mais si Fabien Galthié regrette son absence, c’est surtout le cas d’Ugo Mola et du Stade Toulousain, qui ont disputé une demi-finale de Top 14 ce vendredi. Et en marge de ce match, Dupont s’est exprimé sur sa convalescence. « Ça va bien, la rééducation se poursuit. Rien de très amusant en ce moment, je suis toujours en train de retravailler physiquement pour regagner de l’amplitude et du volume musculaire pour préparer la reprise de course qui arrivera dans les prochaines semaines. Tout suit son cours » a expliqué la star française.