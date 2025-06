Antoine Dupont avec une célébrité, la vidéo qui fait le buzz !

Axel Cornic

Depuis sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont est devenu l’une des plus grandes stars du sport français. On voit de plus en plus son visage et évidemment, les grandes marques se l’arrachent. C’est le cas de Volvic, qui vient de sortir une nouvelle publicité avec le capitaine du XV de France.

Comme Frédéric Michalak ou encore Sébastien Chabal avant lui, Antoine Dupont a dépassé les frontières du rugby. Désormais, le demi de mêlée est l’un des visages les plus connus de tout le sport français, ce qui n’a pas échappé aux grandes marques.

Le retour de Dupont et Judor Ces dernières années, Dupont a multiplié les projets avec des marques de luxe ou encore des magazines très connus, comme Têtu. Mais il s’est surtout inscrit dans la lignée d’un certain Zinédine Zidane, devenant la nouvelle égérie de Volvic. Dès l’été 2024, la marque d’eau minérale avait sorti une publicité avec le capitaine du XV de France et le comédien Eric Judor, faisant un énorme carton. Et on ne changement une équipe qui gagne, puisque les deux sont de retour, deux ans après !