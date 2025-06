Antoine Dupont : La surprise imaginée sans lui !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

l’UBB sacré champion d’Europe, le Stade Toulousain privé de plusieurs cadres dont Antoine Dupont… Mourad Boudjellal se met à croire aux chances du RC Toulon avant les demi-finales de Top 14. La formation varoise devra d’abord se défaire de Bordeaux ce samedi soir avant d’espérer triompher sur la pelouse du Stade de France.

Quadruple champion de France, Le Rugby Club Toulonnais n’a plus triomphé en Top 14 depuis 2014. Onze ans plus tard, Mourad Boudjellal , l’ancien président emblématique de la formation varoise, croit aux chances de l’équipe dirigée par Pierre Mignoni qui s’apprête à affronter l’ UBB pour sa première demi-finale en huit ans.

« Ils peuvent aller au bout. Il y a un vrai coup à jouer, espère Boudjellal dans Var-Matin. Ça me ferait plaisir pour (Pierre) Mignoni, parce qu’il a vraiment fait du bon boulot. Il y a juste la pelouse de Mayol qu’il n’a pas taillée, mais sinon, il a fait tout le reste! » Pour espérer triompher, il faudra déjà se défaire de l’Union Bordeaux-Bègles ce samedi soir, sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon. « Ils ont peut-être un peu moins faim en étant champions d’Europe, Ils ont mangé. Tandis que nous, on n’a rien dans l’assiette, là. Donc on sera beaucoup plus affamés qu’eux, estime-t-il. En tout cas, s’ils arrivent à se qualifier pour la finale du Top 14, ils vont connaître une joie quasiment plus forte que le titre ».

« Toulouse ? Ils sont amoindris »

La première demi-finale oppose Bayonne au Stade Toulousain ce vendredi soir. Et même en cas de succès de la bande à Ugo Mola, favorite décrocher son billet pour la finale au Stade de France, Mourad Boudjellal pense qu’il s’agit de la bonne année pour détrôner le champion en titre : « Ils sont amoindris. Et c’est le rêve de tous les Toulonnais de battre Toulouse en finale. Moi, je n’ai pas réussi. Jérôme Gallion n’a pas réussi. On a perdu trois fois contre eux cette saison, on a mangé notre pain noir. Or souvent dans ces cas-là, tu les tapes en phase finale parce que tu as appris de tes défaites et tu y vas avec une certaine angoisse qui fait que tu te surmotives. Celui d’en face, lui, il se dit: “Bon, ça va, on sait comment faire." Et pendant le match, ils ne savent plus ».

Élu homme du match de la dernière finale avec deux essais contre l’UBB, Antoine Dupont est forfait après sa grave blessure avec les Bleus lors du Tournoi des Six Nations, et il n’est pas le seul puisque Toulouse est privé de Mathis Castro-Ferreira, David Ainu'u, Paul Costes, Richie Arnold, Ange Capuozzo, Matias Remue, Peato Mauvaka et Setareki Bituniyata.