Dupont - Ntamack : La grosse claque pour le PSG et l’OM !

La popularité du rugby en France connaît une ascension importante, surpassant même le football en termes d'audience. Avec des figures emblématiques comme Antoine Dupont et Romain Ntamack, le XV de France attire des millions de téléspectateurs, une popularité dont bénéficie également le Top 14, qui séduit davantage que la Ligue 1 selon une récente enquête.

Ces dernières années, la cote de popularité du rugby a grimpé en flèche, la France pouvant compter sur sa génération dorée pour séduire le grand public, avec notamment les présences d’Antoine Dupont et Romain Ntamack en sélection. Un succès qui se reflète à travers les audiences des matches du XV de France, meilleures que celles de l’équipe de France de football ces derniers mois. En mars dernier, 9,5 millions de téléspectateurs étaient réunis sur France 2 pour la dernière rencontre du Tournoi des Six Nations remporté face à l'Écosse tandis que TF1 avait rassemblé 5 millions de fidèles quelques jours plus tard pour le quart de finale aller de Ligue des nations perdu face à la Croatie. En moyenne, les cinq matchs du Tournoi diffusés sur France 2 ont été suivis par 7,3 millions de téléspectateurs cette année.

Le Top 14 de rugby a une meilleure image que la Ligue 1 de football Les résultats du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL avant les demi-finales de Top 14 confirment l’écart de popularité entre les deux disciplines, y compris sur les championnats nationaux. On apprend dans cette enquête que 4 Français sur 10 s’intéressent au Top 14 de rugby, retransmis sur Canal+, un championnat bien plus populaire que la Ligue 1 de foot, qui enchaîne les diffuseurs ces dernières années avec une audience en nette baisse. Selon les chiffres du sondage, 74% des Français en ont une bonne image contre 56% pour la L1 de foot.