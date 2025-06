Toulouse- Ntamack : Grande nouvelle annoncée

Avec sa victoire sur le RCT ce samedi (39-24), l’Union Bordeaux Bègles a gagné le droit d’aller défier le Stade Toulousain de Romain Ntamack en finale du Top 14, le week-end prochain. Mais l’armada offensive de Yannick Bru pourrait bien ne pas être au complet...

On prend les mêmes et on recommence. Il y a un an, le Stade Toulousain marchait sur l’UBB (59-3), pour s’offrir son 23e Bouclier de Brennus. Les deux équipes vont se retrouver le 28 juin prochain pour une revanche, puisque les Toulousains ont défait Bayonne en demi-finale, tandis que les Bordelais sont venus à bout du RCT. Et on salive déjà devant ce choc très attendu !