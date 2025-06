Fabien Galthié, l’appel inattendu de Toulouse !

Actuellement, Fabien Galthié est avec le XV de France en Angleterre, pour un test-match inédit remporté à Twickenham (24-26). Mais le sélectionneur suit sans aucun doute avec grande attention les demi-finales du Top 14, avec le Stade Toulousain qui a réussi à se qualifier pour une troisième finale consécutive, après sa victoire face à l’Aviron Bayonnais (32-25).

C’est fait. Après la désillusion de la Champions Cup et l’élimination en demi-finale, le Stade Toulousain a relevé la tête pour essayer d’aller chercher un nouveau Bouclier de Brennus . Mais tout n’a pas été parfait pour les coéquipiers de Romain Ntamack , qui ont dû faire face à une équipe de l’ Aviron Bayonnais très accrocheuse.

Lors de son passage en conférence de presse, le coach des Toulousains n’a toutefois pas été très satisfait de la prestation des siens. Il a notamment pointé du doigt les nombreuses faites commises et notamment ses internationaux, avec un petit message à l’attention de Fabien Galthié . « Je vais prendre le temps d’appeler Fabien Galthié pour savoir ce qu’il leur dit pour ne pas faire de fautes à haut niveau… Parce que nous, nos gros joueurs, on fait des fautes quand même assez évitables » a déclaré Ugo Mola .

« Je vous promets que sincèrement ça a cogné »

« La chance qu’on a aujourd’hui, c’est que c’est réciproque. Et que Bayonne a fait aussi beaucoup de fautes, et que ça a été un match haché malheureusement par le nombre de pénalités » a poursuivi le manager de 52 ans, qui depuis son arrivée au Stade Toulousain a remporté quatre titres de Champion de France. « Ça a été un match âpre. Je vous promets que sincèrement ça a cogné. J’ai pu voir quelques Bayonnais en sortant. C’est un match qui a été dense sur le plan physique, pas abouti, je me répète, sur le plan rugbystique ».