Christophe Urios, le gros coup de pression !

Christophe Urios n’a pas caché sa déception après l’élimination de l’ASM Clermont contre Bayonne. Le coach de 59 ans a néanmoins avoué que son équipe s’était réveillée trop tard pour espérer aller plus loin dans ces phases finales de Top 14. Il s’est ainsi permis de lancer un coup de pression à son vestiaire en opérant de nombreux changements.

Christophe Urios amer après l’élimination de l’ASM

« On a été battu par une équipe meilleure que nous. On a une conquête pas bonne en touche et une discipline approximative. On tourne à 9 à 3 à la mi-temps et cela n'a pas été cher payé. En deuxième mi-temps, on a été encore davantage sous pression. Ce vendredi soir, je n'ai pas de regret. Il pleut ou il ne pleut pas, on n'a pas été à la hauteur du match. Ce soir, ce qui prédomine chez moi, c'est l'amertume » lançait l’entraîneur de l’ASM. Pour éviter de revivre une saison aussi délicate, Christophe Urios a opéré de nombreux changements cet été.