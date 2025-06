«Ça ne passera pas», le coup de pression de Ntamack !

Le 28 juin prochain, le Stade Toulousain sera bel et bien au Stade de France pour disputer la finale du Top 14. Les hommes d’Ugo Mola ont un nouveau Bouclier de Brennus dans le viseur, eux qui ont validé leur qualification ce vendredi soir face à Bayonne (32-25). Bien évidemment, dans les rangs toulousains, la joie était présent. Il n’empêche que Romain Ntamack n’a pas manqué de lancer un avertissement au reste de ses coéquipiers avant la finale face à l’UBB ou Toulon.

« L’indiscipline, c’est un gros point noir »

Qualifié pour la finale du Top 14, Romain Ntamack avait toutefois des choses à redire sur le jeu du Stade Toulousain. C’est ainsi que, rapporté par Le Figaro, le demi d’ouverture a balancé en vue de la prochaine échéance de son équipe : « Est-ce qu’on s’est rassuré ou il y a encore des doutes sur notre jeu ? Des doutes, non. Après, l’indiscipline, c’est un gros point noir. Si on a le même ratio de pénalités la semaine prochaine, en finale, c’est sûr que ça ne passera pas. C’est vraiment un point qu’il va falloir régler. Les en-avants, je pense qu’il y en a eu des deux côtés avec des conditions très humides, ce n’était pas évident ». Malgré tout, Ntamack est satisfait de ce qu’a proposé le Stade Toulousain : « Mais, encore une fois, on avait fait des choses propres, simples, mais efficaces et on a été plutôt réalistes. Donc il y a quand même des motifs de satisfaction ».