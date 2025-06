Antoine Dupont : Il annonce son remplaçant en direct !

Blessé depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont assiste de loin au duel que se livrent les autres demis de mêlée français. C’est notamment le cas avec Maxime Lucu, sa doublure au XV de France et Baptiste Serin, qui est le grand perdant du premier mandat de Fabien Galthié. Ça tombe bien, les deux vont s’affronter ce samedi !

Le vivier français est plein de talents et c’est notamment le cas en numéro 9. Car si Antoine Dupont est indiscutable, derrière on retrouve certains des meilleurs demis de mêlée de la planète et c’est notamment le cas de Maxime Lucu. Ce dernier a réussi à remplacer à la perfection le capitaine du XV de France lors du 6 Nations 2025 et en cette fin de saison il pourrait bien marquer les esprits, en réalisant un doublé avec l’UBB.