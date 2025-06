Coup dur au XV de France, la grosse peur de Galthié !

Le XV de France s’est testé ce samedi face à l’Angleterre, avant de partir pour la Nouvelle-Zélande dans seulement quelques jours. Il y a eu une victoire de prestige à Twickenham (24-26), mais elle pourrait couter très cher aux Bleus, avec deux blessés et un carton rouge qui vont compliquer la vie du sélectionneur Fabien Galthié.

« J'espère que nous allons bien plaider pour qu'il ne soit pas suspendu pour notre tournée en Nouvelle-Zélande »

Tout n’a toutefois pas été parfait ! Ce match a notamment été marqué par deux cartons rouge, le premier pour l’Anglais Immanuel Feyi-Waboso et le second pour le Français Cameron Woki. Et pour Fabien Galthié, c’est loin d’être une bonne nouvelle. « Je trouve que celui de Feyi-Waboso est juste et celui de Cameron un peu sévère. J'espère que nous allons bien plaider pour qu'il ne soit pas suspendu pour notre tournée en Nouvelle-Zélande. Mais cette sévérité est bien pour le rugby » a confié le sélectionneur du XV de France, d’après L’Equipe.