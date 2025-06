Antoine Dupont - UBB : Menace confirmée pour le Stade Toulousain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Privé d'Antoine Dupont qui est toujours éloigné des terrains en raison de sa grosse blessure, le Stade Toulousain affrontera de nouveau l'UBB samedi prochain, en finale de Top 14. Maxime Lucu, qui reste le principal concurrent de Dupont au sein du XV de France, affiche les grandes ambitions de l'équipe bordelaise avant ce grand choc.

L'affiche de samedi prochain entre le Stade Toulousain et l'UBB en finale de Top 14 aurait dû être celle des deux 9 du XV de France. Antoine Dupont, l'emblématique demi de mêlée des Bleus, est toujours out en raison de sa grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) contractée en mars dernier durant le Tournoi des 6 Nations. Mais de son côté, le numéro 9 de l'UBB Maxime Lucu, qui assure également le rôle avec le XV de France en l'absence de Dupont, sera bel et bien de la partie. Et il annonce la couleur au Stade Toulousain.

Intertitre 2 Dans des propos rapportés par RMC Sport, le demi de mêlée de l'UBB refuse de se laisser hanter par les fantômes de la finale largement perdue l'an passée contre Toulouse et Antoine Dupont au stade Vélodrome (59-3) : « On a eu beaucoup d'euphorie et on en a pris 60 en finale. On sait très bien le client et le club qui nous attend la semaine prochaine. Eux, ils ont l’habitude de ces rendez-vous. Nous, ce n’est que notre deuxième finale depuis qu'on est au club, il faut rester humble par rapport à ça. Intérieurement, on était très heureux. Mais on se dit que c'est une étape pour aller chercher ce qu'on veut. On voulait revenir là où on a échoué l'année dernière, donc c'est bien d'avoir passé cette étape aujourd'hui », lâche le demi de mêlée bordelais.