«Indéfendable», il va lâcher Dupont après un scandale raciste ?

Il y a un an, le XV de France traversait sans aucun doute le pire été de son histoire, avec une tournée en Argentine catastrophique. Il y a évidemment eu l’affaire de viol aggravé qui a visé Oscar Jégou et Hugo Auradou, mais également le dérapage raciste de Melvyn Jaminet, qui a depuis retrouvé la compétition avec son club du RCT après une longue suspension.

Alors que les phases finales du Top 14 ont livré leur verdict, avec la finale du 28 juin prochain entre l’ UBB et le Stade Toulousain , le XV de France va prendre la direction de la Nouvelle-Zélande. C’est là-bas que se déroulera sa traditionnelle tournée estivale et on espère que ça se passera mieux qu’il y a un an, en Argentine.

Personne n’a en effet oublié ce qui s’est passé de l’autre côté de l’Atlantique. Mais si pour Oscar Jégou et Hugo Auradou tout semble être rentré dans l’ordre après la décision de la justice argentine d’abandonner les charges à leur encontre, le débat fait toujours rage pour Melvyn Jaminet . Suspendu 34 semaines après son dérapage raciste sur les réseaux sociaux, l’international français a repris le cours de sa carrière avec le RCT et certains se demandent s’il pourra un jour revenir au sein du XV de France .

« Tu ne peux pas réintégrer quelqu'un qui a eu ces propos, c’est injustifiable »

Pour Simon Dutin, ça semble être un non catégorique ! « Il y a un devoir d’exemplarité. Son employeur privé fait ce qu’il veut, mais là c’est le maillot de l’équipe de France. Tu représentes une nation ! Ce qu'a fait Jaminet est indéfendable » a annoncé le journaliste de RMC Sport, dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport. « On va me parler de (Bastien) Chalureau, qui avait été condamné en première instance pour avoir tenu des propos racistes. Mais là on a des preuves, Jaminet s’est filmé et a diffusé ça sur les réseaux sociaux. Il a fait une bêtise et il paie. Tu ne peux pas réintégrer en Equipe de France quelqu'un qui a eu ces propos, c’est injustifiable. La rédemption à ses limites ».