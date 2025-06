XV de France : «L’accouchement difficile» pour Galthié !

Ce samedi, la France s’est imposée face à l’Angleterre, de bon augure donc avant de s’envoler pour la Nouvelle-Zélande et la tournée estivale face aux All Blacks. Mais la question est de savoir quels seront les joueurs qui feront partie du voyage. Fabien Galthié va devoir prendre des décisions pour établir son groupe et le sélectionneur du XV de France sait d’ores et déjà que cela sera très difficile.

Une victoire pour préparer la Nouvelle-Zélande !

Avant de se rendre en Nouvelle-Zélande, les Français ont gagné en confiance en l’emportant ce samedi face à l’Angleterre. Un succès à propos duquel Fabien Galthié a d’ailleurs confié : « Il faut féliciter les joueurs et le staff. Le match a été un vrai test face à cette équipe d'Angleterre à Twickenham et cette victoire à l'arraché. Il y a du positif dans cette semaine de vécu et de préparation ensemble. Cette victoire donne de la joie. Elle va nous servir de base pour travailler et préparer notre premier test-match face à la Nouvelle-Zélande à Dunedin. Il y a du positif, je pense à la gestion du match à 14. Ce match a éprouvé les organismes. Mais le scénario du match est surprenant. On ouvre le score, on mène 12-0, puis on prend un 24-0. Et on se retrouve à 14. Mais cette équipe arrête l'hémorragie et reprend la main pour finalement aller chercher la victoire. On est conscient du rugby qu'on a joué. Mais gagner sur la dernière action, c'est un clin d'oeil au scénario qu'on avait connu ici lors du Tournoi. Bravo aux joueurs, il y avait l'énergie collective et l'état d'esprit, ça aide ».