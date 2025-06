Scandale au XV de France : Il peut dire au revoir à Antoine Dupont !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a un an, le XV de France était secoué par le scandale entourant Melvyn Jaminet, après des propos racistes tenus dans une vidéo publiée sur Instagram, alors que le joueur était en état d’ébriété. Bien que ce dernier ait repris le terrain avec Toulon et montré un « comportement exemplaire », le président de la FFR, Florian Grill, souligne qu’un retour sous le maillot bleu est difficile à imaginer.

La carrière de Melvyn Jaminet n’est plus la même depuis un an. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2024, l’international tricolore avait posté une vidéo de lui sur Instagram filmée en selfie dans la ville de Mendoza, en Argentine, quelques heures après la victoire du XV de France, dans laquelle on le voyait, en état d'ébriété, tenir des propos racistes. « Le premier arabe que je croise, je lui mets un coup de casque », lâchait-il notamment. Suspendu 34 semaines, Melvyn Jaminet a retrouvé les terrains en février dernier avec Toulon.

« Ce sera compliqué de le faire revenir en équipe de France » Mais son retour au sein du XV de France n’est pas pour tout de suite comme l’a fait savoir le président de la FFR mercredi, lors d’un point presse. « Vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis aussi de tous les clubs qui bossent en quartiers prioritaires de la ville (de Toulon), ce sera compliqué de le faire revenir en équipe de France. Parce qu’il faut quand même voir que quand tu portes le Coq, tu as une responsabilité et un devoir d’exemplarité. Et les performances de l’équipe de France, c’est aussi le plan de performance renforcé qu’on a mis en place et qui paye. Ça a créé un nouveau cadre », a confié Florian Grill, rapporté par RMC.