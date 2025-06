Ntamack : «Des conneries», le coup de gueule sur Toulouse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un peu plus d’un mois après sa défaite face à l’Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup, le Stade Toulousain retrouve son plus sérieux rival en finale du Top 14 ce samedi soir. Malgré cette rivalité, les cadres bordelais refusent d’évoquer un esprit de revanche face à Romain Ntamack et ses coéquipiers.

Un peu plus d’un mois après leur affrontement en demi-finale de Champions Cup (35-18), l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain se retrouvent cette fois pour le titre de champion de France. Une finale inédite, attendue, opposant deux formations qui se connaissent par cœur et dont la rivalité, bien que récente, est devenue l’un des axes forts du rugby hexagonal.

« Le doublé, je m’en fous » A quelques heures de cette finale de Top 14, une odeur de revanche se fait sentir, même si Jefferson Poirot refuse de rentrer dans ce petit jeu. « Le doublé, je m’en fous, on est lucides sur plein de choses. Nous avons eu une poule relativement abordable, sans déplacement en Afrique du Sud. Nous n’avons eu qu’un match à l’extérieur, et c’était la finale. Ce qui m’intéresse, c’est que le club progresse. La revanche, tout ça, c’est un peu des conneries. En finale, il n’y a pas de place pour les émotions. Et puis, Toulouse en finale, ce n’est pas la même équipe » a confié le joueur de l’UBB.