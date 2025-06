Antoine Dupont : C'est un «enfer» sans lui !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi, le Stade Toulousain s’est qualifié pour la finale de Top 14 après sa victoire contre Bayonne. Après la rencontre, l’entraîneur Ugo Mola n’a pas manqué de rappeler la saison pénible vécue par son équipe, qui a notamment perdu sur blessure Antoine Dupont en mars dernier pour de longs mois.

« On a vécu une saison en enfer »

Après la victoire des siens, Ugo Mola n’a pas manqué de rappeler les galères par lesquelles était passé le Stade Toulousain cette année, soulignant notamment le nombre important de blessés. « On sait ce qu'on a à travailler pour la semaine prochaine. On attend de voir quel va être notre adversaire. On attend de voir aussi comment ils vont assumer ces conditions et on va se préparer pour jouer une troisième finale d'affilée. Ce n'est pas neutre. Franchement, mes admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer, a confié l’entraîneur toulousain, rapporté par L’Équipe. Alors oui, on est meilleur attaque et meilleure défense mais on a vécu une saison en enfer. En enfer en termes de blessures, en enfer en termes de situations un peu complexes à gérer. Et donc, d'être en finale de cette saison-là, avec ce qui s'est passé, pour plein de raisons, c'est la performance d'un groupe qui n'a pas lâché, qui est résilient. »