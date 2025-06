Romain Ntamack, la catastrophe qui peut tout gâcher

Après la désillusion de la demi-finale de Champions Cup, le Stade Toulousain a réussi à relever la tête et tient sa revanche contre l’Union Bordeaux-Bègles. Mais cette finale de Top 14 pourrait bien échapper à Romain Ntamack et ses coéquipiers, qui ne semblent pas être dans leur meilleur forme cette saison.

Il y a quelques mois encore, on aurait misé les yeux fermés sur le Stade Toulousain . Mais la situation est assez compliquée sur les bords de la Garonne, puisque Ugo Mola a perdu des pièces très importantes. Il y a évidemment Antoine Dupont , gravement blessé au genou le 8 mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France .

« On a vécu une saison en enfer »

Le capitaine toulousain n’est pas seul ! Son coéquipier Peato Mauvaka a en effet été victime d’une blessure semblable et ne devrait revenir qu’en début d’année prochaine. Et pour ne rien arranger, les Haut-garonnais ont également perdu la star italienne Ange Capuozzo, qui s’est blessé lors de la toute dernière journée de la phase régulière du Top 14. « On a vécu une saison en enfer » avait récemment avoué le manager du Stade Toulousain. « En enfer en termes de blessures, en enfer en termes de situations un peu complexes à gérer ».