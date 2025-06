La «saison en enfer» vécue par Romain Ntamack !

Vainqueur de Bayonne vendredi soir, le Stade Toulousain a validé son ticket pour la finale du Top 14. La formation d’Ugo Mola tentera ainsi d’aller soulever un nouveau Bouclier de Brennus. La fin parfaite pour une saison marquée par de nombreuses galères ? En effet, à Toulouse, ça n’a pas été simple comme Romain Ntamack a pu le confirmer.

Vaincu en demi-finale de Champions Cup, le Stade Toulousain n’avait plus que le Top 14 à jouer. Et la bande à Romain Ntamack sera bel et bien au rendez-vous de la finale le 28 juin. En effet, les Toulousains ont vaincu Bayonne en demi-finale. Un soulagement pour Ugo Mola qui a expliqué que cette saison n’a pas été de tout repos pour le Stade Toulousain : « Franchement, mes admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer. Alors oui, on est meilleur attaque et meilleure défense mais on a vécu une saison en enfer. En enfer en termes de blessures, en enfer en termes de situations un peu complexes à gérer. Et donc, d'être en finale de cette saison-là, avec ce qui s'est passé, pour plein de raisons, c'est la performance d'un groupe qui n'a pas lâché, qui est résilient ».