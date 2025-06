Antoine Dupont, la malédiction continue !

Privé d’Antoine Dupont, gravement blessé lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le Stade toulousain est frappé par une malédiction. Et elle ne semble pas s’être arrêtée. À l’approche de la finale de Top 14 contre l’UBB, un nouveau forfait se profilerait dans l’effectif d’Ugo Mola.

Un nouveau forfait se profile au Stade toulousain

En effet, le Stade toulousain ne pourra pas compter non plus sur Ange Capuozzo et Peato Mauvaka. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre nom devrait s’ajouter à la liste. À en croire les informations de RMC Sport, Alexandre Roumat devrait renoncer à la finale de Top 14. Le joueur de 27 ans ne serait pas complètement remis de son choc à la tête survenu sur la dernière action de la demi-finale contre Bayonne. Le troisième ligne avait vu son protège-dent bipper. Alexandre Roumat avait passé les premiers tests avec succès, mais les derniers réalisés ne devraient pas lui permettre de tenir sa place.