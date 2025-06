Christophe Urios, la grande promesse !

L’ASM Clermont Auvergne aurait pu créer la surprise pendant les phases finales du Top 14. Mais l’aventure a tourné court avec l’élimination contre Bayonne dès les barrages. Christophe Urios n’a pas caché sa déception après cet échec, mais a lancé une grande promesse pour la saison prochaine et celles à venir.

Christophe Urios amer après l’élimination contre Bayonne

« On a été battu par une équipe meilleure que nous. On a une conquête pas bonne en touche et une discipline approximative. On tourne à 9 à 3 à la mi-temps et cela n'a pas été cher payé. En deuxième mi-temps, on a été encore davantage sous pression. Ce vendredi soir, je n'ai pas de regret. Il pleut ou il ne pleut pas, on n'a pas été à la hauteur du match. Ce soir, ce qui prédomine chez moi, c'est l'amertume » a-t-il confié dans la défaite contre Bayonne. Pour autant, Christophe Urios ne se laisse pas abattre.