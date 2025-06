Antoine Dupont, la grosse accusation !

Depuis mars dernier, le Stade toulousain fait sans Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 28 ans s’est gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations, remporté par le XV de France. Ugo Mola s’est d’ailleurs permis de pointer du doigt les calendrier chargés d’année en année pour expliquer la catastrophe avec son joueur vedette.

« Depuis la sortie du Covid, on n’a pas eu trop de break, ni sur le niveau international, ni sur la partie club. Est-ce qu’on paye ça ? On essaie d’y réfléchir, de regarder. Il est très certain qu’on y a laissé des plumes. En l’occurrence, quand c’est le meilleur joueur sans conteste de la planète, c’est toujours embêtant » a confié le manager du Stade toulousain dans des propos rapportés par La Dépêche.

La blessure d’Antoine Dupont «a marqué tout le monde»

« Évidemment, le jour de cette blessure, je sais très bien où j’étais et dans quelles circonstances elle a eu lieu. Elle a marqué tout le monde, mais elle est arrivée suffisamment tôt pour que le groupe se construise un peu différemment et fasse preuve un peu plus tôt de résilience et de performance. On a fini, malgré lui, ou sans lui, avec une performance plutôt correcte sur l’ensemble de la saison » a ensuite ajouté Ugo Mola, qui regrette visiblement l’absence d’Antoine Dupont pour les phases finales du Top 14.