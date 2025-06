Antoine Dupont : La catastrophe pour son successeur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Élu homme du match l’an dernier, Antoine Dupont ne participera pas à la finale de Top 14 cette année, et il pourrait en être de même pour Louis Bielle-Biarrey. La pépite du XV de France, forfait pour la demi-finale après une commotion cérébrale au début du mois, est incertain pour la rencontre entre l’UBB et le Stade Toulousain le week-end prochain.

Le rugby français regorge de grands talents. On pense évidemment à Antoine Dupont, star de la sélection et du Stade Toulousain, mais également à Louis Bielle-Biarrey, considéré comme la nouvelle pépite du rugby tricolore. Le mois dernier, celui qu'on surnomme LBB recevait le prestigieux prix Pat Marshall décerné par l’union des journalistes britanniques, la Rugby Union Writers’Club, et devenait ainsi le premier français à obtenir cette récompense après Jean-Pierre Rives (1981) et Antoine Dupont (2021). Et il n’y a pas que sur le plan sportif que la comparaison est faite entre le numéro 9 des Bleus et Bielle-Biarrey. « Derrière Antoine Dupont, c'est devenu le joueur qui a le plus de résonance médiatique, que l'on sollicite le plus. On en parle un peu partout. Il a eu presque une centaine de sollicitations, tout confondu, depuis la tournée de novembre dernier », confiait récemment son agent Jérôme Chabran, interrogé par Midi Olympique.

Comme Dupont, Bielle-Biarrey bien parti pour rater la finale ? La finale de Top 14 à venir entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles aurait alors pu être l’occasion pour les deux stars de se retrouver, mais la grosse blessure d’Antoine Dupont survenue durant le Tournoi des Six Nations le prive des terrains jusqu’à la fin de l’année. Et Louis Bielle-Biarrey, aussi, pourrait manquer le dernier match de la saison le week-end prochain. Victime d’une commotion cérébrale lors du match contre Vannes (59-28) le 7 juin dernier, l’ailier international a déjà dû faire l’impasse sur la demi-finale de Top 14 contre Toulon (39-24) samedi et reste très incertain pour le choc face à Toulouse.