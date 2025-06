Antoine Dupont, la vengeance de Galthié !

Avec une équipe très remanié où nombreux faisaient leurs débuts sur la scène internationale, le XV de France a réussi à s’imposer à Twickenham (26-24). Face à une Angleterre également dépouillée de ses cadres partis avec les Lions britanniques, les Bleus ont arraché la victoire à la dernière minute, lançant de la meilleure des façons leur tournée estivale.

Ça semblait mal embarqué pour le XV de France , surtout après le carton rouge de Cameron Woki . Mais finalement, menés par un Mickaël Guillard très performant au poste de numéro 8, les Français ont réussi à s’imposer sur le fil. Et forcément, Fabien Galthié était très heureux ! « Il faut féliciter les joueurs et le staff. Le match a été un vrai test face à cette équipe d'Angleterre à Twickenham et cette victoire à l'arraché. Il y a du positif dans cette semaine de vécu et de préparation ensemble. Cette victoire donne de la joie. Elle va nous servir de base pour travailler et préparer notre premier test-match face à la Nouvelle-Zélande à Dunedin » a confié le sélectionneur du XV de France , d’après L’Equipe.

« C'est un clin d'œil au scénario qu'on avait connu ici lors du Tournoi »

« Il y a du positif, je pense à la gestion du match à 14 (à la suite de l'expulsion de Woki, 58e). Ce match a éprouvé les organismes. Mais le scénario du match est surprenant. On ouvre le score, on mène 12-0, puis on prend un 24-0. Et on se retrouve à 14. Mais cette équipe arrête l'hémorragie et reprend la main pour finalement aller chercher la victoire » a poursuivi Galthié, qui avec Antoine Dupont et ses cadres avait perdu sur cette pelouse de Twickenham il y a seulement quelques mois. « On est conscient du rugby qu'on a joué. Mais gagner sur la dernière action, c'est un clin d'œil au scénario qu'on avait connu ici lors du Tournoi (défaite 26-25). Bravo aux joueurs, il y avait l'énergie collective et l'état d'esprit, ça aide ».