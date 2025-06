Antoine Dupont : Le moment de «plaisir» avec une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont s'aventure dans un rôle inédit en participant à un mini-film publicitaire pour Volvic, aux côtés de l’humoriste Éric Judor. Un vrai moment de plaisir pour la star du XV de France, qui se remet actuellement d'une rupture du ligament croisé de son genou droit. Le complice de Ramzy Bedia affiche également sa satisfaction d’avoir pu collaborer avec le joueur.

C’est un rôle dans lequel on n’a pas l’habitude de voir Antoine Dupont. Alors qu’elle se remet d'une rupture du ligament croisé de son genou droit, la star du XV de France a joué les acteurs dans un mini-film publicitaire pour Volvic, aux côtés de l’humoriste Eric Judor. Les deux hommes s’étaient déjà côtoyés l’année dernière pour un autre club diffusé par la célèbre eau minérale. « Il va falloir bosser pour le retour sur le terrain, ok ? Faut se préparer, mentalement. C’est bien beau d’avoir des beaux pecs, mais ça sert à rien », lancé notamment le compère de Ramzy Bedia au joueur du Stade Toulousain, attendu sur les terrains à la fin de l’année. S’ensuivent plusieurs jeux de mots avec « Zest », symbole d’une gamme de Volvic.

« J’espère que les gens prendront autant de plaisir à la découvrir que nous à la faire », Le tournage a en tout cas laissé d’excellents souvenirs à Antoine Dupont et Eric Judor. « Cette nouvelle vidéo avec Éric, c’était un vrai match d’impro et d’énergie ! Dans tous les cas c’était encore une fois une expérience géniale et j’espère que les gens prendront autant de plaisir à la découvrir que nous à la faire », a savouré le numéro 9 du XV de France.