Dupont - Ntamack : Nouvelle catastrophe annoncée ?

Déjà privé d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations, le Stade toulousain pourrait également faire l’impasse sur Romain Ntamack pour la finale de Top 14 contre l’UBB. Sébastien Piqueronies, manager de Pau, a laissé entendre que le joueur de 26 ans pourrait ne pas être en pleine possession de ses moyens le 28 juin.

«À Toulouse, ça se passe entre Romain (Ntamack) et Thomas (Ramos)»

« La gestion des temps forts et faibles ? On parle ici habituellement de la charnière. Il n’y a pas de grand match sans deux grandes équipes et sans grands joueurs à ces postes. Sauf que, les prises de décisions ne se font pas sur les mêmes postes dans les deux équipes. À Bordeaux, c’est la responsabilité de Max (Lucu) et Mathieu Jalibert. Une évidence. À Toulouse, ça se passe entre le 10 et le 15, entre Romain (Ntamack) et Thomas (Ramos). Ces deux-là vont prendre 80 % des décisions. Et là, pour moi, il y a match. Ça a vraiment de la gueule sur le papier. Mais bon, j’observe que Thomas, dans les grands rendez-vous... Il est toujours là. Toujours » a confié le manager de Pau dans des propos rapportés par Rugbyrama.