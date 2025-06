Rugby : Antoine Dupont avec Beyoncé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une grave blessure au genou survenue lors du dernier Tournoi des VI Nations en février dernier, Antoine Dupont a été aperçu en compagnie de plusieurs célébrités. La star du XV de France s'est rendue à Paris pour assister au défilé Louis Vuitton du chanteur Pharrell Williams.

Pharrell Williams a présenté ce mardi sa collection Printemps-Été 2026 pour Louis Vuitton, en plein cœur de Paris, sur le parvis de Beaubourg . Un événement très attendu, salué par la critique, et qui a rassemblé de nombreuses célébrités. Parmi les invités de marque figuraient Jay-Z et Beyoncé, Omar Sy, Victor Wembanyama … mais aussi Antoine Dupont.

Blessé au genou, le demi de mêlée du XV de France est actuellement éloigné des terrains. Une blessure qui devrait l’empêcher de rejouer d’ici la fin de l’année. Cela ne l’a pas empêché de s’accorder une parenthèse hors du cadre sportif. Grand amateur de mode, le Toulousain est apparu vêtu d’un blouson signé Louis Vuitton, et a pris la pose aux côtés de la star NBA Victor Wembanyama.

Dupont poursuit sa réeducation

Si Dupont s’affiche souriant devant les caméras, il poursuit une rééducation exigeante en coulisses. Quelques jours plus tôt, à la veille de la demi-finale du Stade Toulousain face à Bayonne, il s’était exprimé sur sa convalescence : « Ça va bien. La rééducation se poursuit. Rien de très fun pour le moment. Je retravaille musculairement pour regagner de l’amplitude, du volume, et préparer la reprise de course qui arrivera dans les prochaines semaines. »

Conscient de son absence dans les moments clés, le capitaine du XV de France ne cache pas sa frustration : « Sur des matchs comme ceux-là, on se sent impuissant. Il y a une forme de culpabilité de laisser l’équipe. » En attendant son retour, Antoine Dupont devrait suivre de près la finale du Top 14 entre Toulouse et l’Union Bordeaux-Bègles, samedi soir.