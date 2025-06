«Dans les vapes», Ntamack et Toulouse soulagés ?

La finale du Top 14 approche à grand pas, avec l’Union Bordeaux-Bègles qui va essayer de faire tomber l’invincible Stade Toulousain. Il y aura toutefois un grand absent dans les rangs bordelais, puisque Louis Bielle-Biarrey semble avoir des grandes chances de rater ce match, après avoir déjà dû déclarer forfait pour la demi-finale face au RCT (39-24).

A Bordeaux, ce n’est pas la joie non plus ! Il pourrait en effet y avoir un grand absent ce samedi sur la pelouse du Stade de France , avec le possible forfait de Louis Bielle-Biarrey . D’après les dernières informations de L’Équipe, l’ailier se serait testé ces dernières heures avec des résultats assez encourageants, mais il serait encore trop tôt pour tirer des conclusions. Ce serait une excellente nouvelle pour Romain Ntamack et ses coéquipiers, puisqu’il est dans la forme de sa vie avec 13 essais marqués en 15 matchs de Top 14 .

« Faut faire attention et le protéger le gamin, il n’a que 22 ans »

Lors de son émission quotidienne sur RMC Sport, Vincent Moscato s’est exprimé au sujet de ce possible forfait de Bielle-Biarrey. « Il s’est fait secouer sur une commotion, il est dans les vapes. Avant on pensait que ça allait, mais plus t’encaisse, plus t'es faible. Faut faire attention et le protéger le gamin, il n’a que 22 ans » a déclaré l’ancien talonneur, dans le Super Moscato Show. « A son âge on veut jouer tous les matchs, mais il faut peut-être qu’il se repose. C’est dur de louper une finale, mais la santé c’est plus important. Personne ne le fera jouer si les médecins disent non. Ils ont gagné contre le RCT sans lui après contre Toulouse, c'est sûr que t'aurais bien eu besoin de cet essai que lui seul est capable de faire ».