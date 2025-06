Romain Ntamack, la «rupture» annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Stade Toulousain de Romain Ntamack affrontera l'UBB samedi soir au Stade de Frnce, en finale de Top 14. L'ouvreur du XV de France n'est pas au mieux physiquement avant cette finale, et l'ancien joueur toulousain Yoann Huget a d'ailleurs expliqué en direct sur RMC que l'ensemble de l'effectif haut-garonnais était actuellement en rupture.

En mars dernier, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Romain Ntamack faisait état d'un problème récurrent au genou et annonçait un passage par la case hôpital une fois que sa saison avec le Stade Toulousain serait terminée : « Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais. Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question », a indiqué le demi d'ouverture du XV de France. En clair, Ntamack n'est pas au mieux avant la grande finale de Top 14 contre l'UBB samedi soir, et il ne semble pas être le seul joueur toulousain à bout sur le plan physique.

Intertitre 2 Interrogé en direct sur RMC Sport dans le Moscato Show, l'ancien ailier du Stade Toulousain Yoann Huget fait de l'UBB son grand favori pour cette finale de Top 14 : « Le fait qu’ils aient gagné la Coupe d’Europe, ça leur a libéré de la pression. On les sent à 100% de leur confiance. Tout ce qu’ils tentent, ça marche, on l’a vu en demi-finale. Ils ont une belle solidarité. Et tout cela vient avec la confiance. Ils ont toujours réussi à remettre la marche en avant alors qu’avant c’était compliqué pour eux. Avant, ils n’étaient pas constant. Mais depuis le titre, ils sont en confiance. L’équipe la plus en confiance aujourd’hui et la plus en forme, c’est l’UBB », assure Huget, qui voit le Stade Toulousain en-dessous.