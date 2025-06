«Il joue sa santé», gros danger pour Romain Ntamack

Déjà privé d’Antoine Dupont, le Stade Toulousain compte notamment sur Romain Ntamack pour aller chercher son troisième Bouclier de Brennus consécutif, ce samedi. Et l’ouvreur sera sous le feu des projecteurs pour cette finale de Top 14 face à l’Union Bordeaux-Bègles, avec quelques inquiétudes concernant son genou.

Entre club et sélection, Romain Ntamack a beaucoup joué cette saison. C'est pour ça que depuis la fin du 6 Nations 2025 qu’il a remporté avec le XV de France , Ugo Mola gère au maximum son joueur, qui n'a joué que sept rencontres entre Champions Cup et Top 14 depuis mars. Il faut dire que l’inquiétude est grande du côté du Stade Toulousain , puisque l’ouvreur international est gêné par des gros problèmes physiques.

« J'ai fait infiltration sur infiltration pour justement ne pas me faire opérer et être opérationnel »

Plus précisément de son genou, qui l’obligera à passer par la case opération dès la finale du Top 14 jouée. « Je m'accroche. Il est vrai que, depuis le début de saison, c'est quand même un point qui m'a handicapé... Depuis septembre, j'ai essayé de m'accrocher » a récemment confié Romain Ntamack. « J'ai fait infiltration sur infiltration pour justement ne pas me faire opérer et être opérationnel. Il reste un dernier match, je vais encore serrer les dents et je me ferai opérer après ».