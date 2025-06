Traumatisé par Antoine Dupont, il dit stop !

Axel Cornic

Ce samedi, on assistera à un remake de la finale de l’année dernière, entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. Mais ne parlez pas à Maxime Lucu de ce très mauvais souvenir, qui reste tout de même la dernière défaite des Bordelais face aux Toulousains... mais sans aucun doute la plus cuisante.

C’est une affiche assez logique. Les deux meilleures équipes du Top 14 se retrouveront ce samedi au Stade de France, pour savoir qui soulèvera le Bouclier de Brennus. Et le Stade Toulousain reste sur une victoire éclatante (59-3), qui avait notamment été marquée par une prestation XXL d’un certain Antoine Dupont.

« Je pense que c'est vraiment se tromper de parler de revanche » Tout le monde s’attend donc à ce que l’UBB veuille prendre sa revanche sur Toulouse, mais le discours est bien différent. « Je pense que c'est vraiment se tromper de parler de revanche » a déclaré Maxime Lucu, qui était sur la pelouse l’année dernière. « Il ne faut pas se focaliser sur ça parce que ça engendre des émotions qui peuvent prendre le pas sur la performance demain (samedi). On sait très bien ce qu'il y a eu l'année dernière, je pense qu'on l'a pas mal rabâché cette saison ».