«C’est une machine», énorme pression sur Ntamack et Toulouse !

Pour une fois, le Stade Toulousain n’avance pas en grand favori vers une finale de Top 14. Les Champions en titre sortent d’une saison compliquée avec des nombreux blessés, dont le capitaine Antoine Dupont qui est absent depuis mars dernier. Tout l’inverse de l’Union Bordeaux-Bègles, qui semble être plus en forme que jamais !

C’est le match que tout le monde attendait. Après avoir soulevé le Bouclier de Brennus lors des deux dernières éditions, le Stade Toulousain se représente sur la pelouse du Stade de France pour asseoir son hégémonie sur le Top 14 . Mais Romain Ntamack et ses coéquipiers auront un adversaire de taille, avec l’ UBB et son armada offensive au complet depuis le retour de Louis Bielle-Biarrey .

Initialement annoncé forfait, l’ailier bordelais sera bien présent pour cette rencontre et Yannick Bru a même décidé de l’aligner titulaire. De quoi gonfler la confiance de l’ UBB , puisque pour la plupart des observateurs ce sont bien les Toulousains qui sont les outsiders de cette finale de Top 14 ! « Le Stade Toulousain a perdu trois fois contre Bordeaux cette saison, deux fois en Championnat et en une fois demi-finale de la Champions Cup » a fait remarquer ce samedi l’ancien sélectionneur Philippe Saint-André , au micro de RMC Sport.

« Bien sûr que la pression est plus sur eux que sur Bordeaux »

Attention toutefois, puisque le Stade Toulousain reste sur une série de 10 finales remportées sur 10 toutes compétitions confondues, depuis 2008. Et ça remonte encore plus loin si l’on s’en tient seulement au Top 14. « Ils n'ont plus perdu une finale de Top 14 depuis 2006 ! » a rappelé Saint-André. « Depuis, c’est une machine à gagner les finales, donc bien sûr que la pression est plus sur eux que sur Bordeaux. Eux ils sont rentrés dans l’histoire avec ce titre de Champion d’Europe, et ils peuvent devenir la meilleure génération du club en faisant un doublé. Ils auront beaucoup moins de pression que Toulouse, qui a beaucoup d’absents ».