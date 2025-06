Ce miracle va dégouter Romain Ntamack !

Après une longue saison, Romain Ntamack et le Stade Toulousain ont réussi à atteindre la finale du Top 14, la troisième en trois ans. Mais en face se dresse un énorme obstacle avec l’Union Bordeaux-Bègles, qui a récupéré toutes ses forces. Initialement annoncé forfait, Louis Bielle-Biarrey sera en effet bien présent ce samedi, sur la pelouse du Stade de France.

Bielle-Biarrey finalement présent

Et pour ne rien arranger, l’arme fatale des Bordelais est également de sortie ! Annoncé forfait et absent lots de la demi-finale la semaine dernière, Louis Bielle-Biarrey sera titulaire pour la finale face à Romain Ntamack et ses coéquipiers. « Quand je me suis présenté face à vous lors de l’après-match, je vous garantis qu’au fond de moi, j’avais une image d’un Louis un peu au ralenti, pas très heureux » a avoué son manager Yannick Bru, présent lors de la conférence de presse de ce vendredi.