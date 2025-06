Ntamack n’en peut plus, le calvaire est terminé !

Ce samedi soir, au stade de France, la saison de Top 14 s’est donc terminée avec un sacre du Stade Toulousain face à l’UBB. Au bout du suspens, les joueurs d’Ugo Mola l’ont emporté. Une rencontre que Romain Ntamack n’a pas pu terminer, devant céder sa place à la mi-temps. Encore blessé, le demi d’ouverture n’a clairement pas été épargné par les pépins cette saison. Finissant ainsi sur les rotules, Ntamack souffle un bon coup avec cette issue positive.

« La saison a été longue, dure sur tous les aspects »

Après le sacre du Stade Toulousain, Romain Ntamack a partagé sa joie au micro de France 2. A cette occasion, le demi d’ouverture a notamment pu confier : « La saison a été longue, dure sur tous les aspects : personnellement et collectivement. Nous n’avons pas été épargnés par plein de choses, et c’est vrai que c’est la victoire d’un groupe. On va la dédier à Helen (Tekori), à Mehdi (Narjissi). Ce soir, on a joué avec un supplément d’âme. On est tombés sur une magnifique équipe de Bordeaux, mais on n’a rien lâché. Je suis content que la pièce soit tombée du bon côté ».