Antoine Dupont : Transfert validé à Toulouse !

Le Stade toulousain a remporté son 24e titre de champion de France ! Les Rouge-et-Noir se sont imposés en finale du Top 14 contre l’UBB ce samedi (39-33). Paul Graou a notamment livré une prestation de haut rang. Et Ugo Mola n’a pas caché sa satisfaction d’avoir écouté Antoine Dupont, qui avait recommandé son transfert.

L’invincible Stade toulousain a encore frappé ! Ce samedi, les Rouge-et-Noir ont été sacrés champions de France pour la 24e fois de leur histoire en battant l’ UBB (39-33 après prolongation). Privé d’ Antoine Dupont , gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations en mars dernier, Ugo Mola a accordé sa confiance à Paul Graou à la mêlée. Et le joueur de 27 ans a parfaitement rempli sa mission contre Maxime Lucu . Le coach du Stade toulousain avoue d’ailleurs être satisfait du transfert de Paul Graou , conseillé par Antoine Dupont .

«Je suis ravi d’avoir écouté Antoine»

« Oui, Paul a eu du déchet, oui, il y a des moments un peu compliqués, mais Paul a le mérite d’avoir Antoine Dupont, qui a beaucoup insisté pour qu’on le recrute, et je suis ravi d’avoir écouté Antoine. Max Lucu a été très bon. Mais Paul l’a été aussi. Je crois que nous avons eu deux très grands n°9 sur cette finale. L’avantage de Paul, c’est d’avoir été un peu plus dans l’avancée et dominant dans les contacts grâce à nos avants » a expliqué Ugo Mola dans des propos rapportés par Actu Rugby.